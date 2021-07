Guerra de egos en el espacio: Richard Branson quiere despegar antes que Bezos

El cohete utilizado por Virgin Galactic no es un cohete clásico, sino un avión portador que despega de una pista y luego impulsa en altura la nave espacial que cuelga debajo del avión. El cohete enciende sus motores cuando llega al espacio y luego desciende en un vuelo por etapas. Dos pilotos estarán a bordo del avión portaaviones y cuatro personas, incluido Richard Branson, en la nave espacial llamada VSS Unity. "Realmente creo que el espacio nos pertenece a todos", dijo el multimillonario, citado en el comunicado.

"Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad" asegura Branson.