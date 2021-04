Hunter Biden relata su lucha contra las drogas en un libro mientras es investigado por delitos fiscales

Investigación federal

Reacción del presidente

Esta cercanía entre ambos ha dado lugar a cierta desconfianza sobre la imparcialidad del Departamento de Justicia, que tuvo que ser desmentida por el propio presidente comprometiéndose a mantener un departamento independiente y libre de influencia política. Así, durante una entrevista mantenida con la CNN, Joe Biden aseguró que no iba “a decir lo que tienen y no tienen que hacer, ese no es mi papel porque no es mi departamento de Justicia, sino el de los ciudadanos”.