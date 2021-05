Sin inmunidad de rebaño no hay paraíso, ni siquiera en Estados Unidos

Expertos en salud pública y funcionarios de la Casa Blanca están trabajando en cómo conseguir que una cuarta parte de la población, que rechaza vacunarse, quiera hacerlo . A pesar de que más 100 millones de estadounidenses (un 30%) ya están inmunizados y otros 147 millones han recibido al menos una dosis de la vacuna , no se alcanzará la inmunidad de rebaño hasta que el 70% de los ciudadanos se hayan inoculado.

Y ese es el objetivo de la administración Biden: que el próximo 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, no solo suponga el reencuentro de vecinos, amigos y familiares alrededor de una barbacoa, como es habitual en esa fecha. Se pretende que ese día además sea el adiós oficial a la pandemia , haciendo de esa fecha el inicio de la recuperación económica y psicológica de un país que se ha dejado por el camino 579.000 muertos más de lo habitual, en el último año.

Otras razones para aceptar inocularse se basaron en comprobar los efectos positivos de la vacuna en ciudadanos cercanos, la recomendación de los trabajadores de salud locales (que generan más confianza) y las ganas de hacer cosas que a lo largo del último año no habían sido posibles como viajar, ir a eventos deportivos o ver a familiares y amigos.

El número de personas que está a favor de esto es alto, como demuestra una reciente encuesta de CNN, donde el 66% de los estadounidenses piensan que lo peor ya ha quedado atrás y que Biden será capaz de sacar al país de la pandemia , lo que presiona aún más al presidente para encontrar y aplicar las medidas que garanticen que no haya una vuelta atrás.

Ello ayudaría también a cambiar la opinión de algunos de los escépticos, que en un estudio de 2009, realizado por la emergencia de salud pública provocada por la pandemia de la influenza H1N1, ya mostraron su preocupación acerca de las vacunas no aprobadas. Así lo desvelaron investigadores de las universidades de Pittsburgh y Georgia, al encontrar que un 63% de los encuestados declaró no estar dispuesto a ponerse una vacuna no aprobada.