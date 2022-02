La investigación sobre el ataque al Capitolio de EE.UU. estudia la citación de Ivanka Trump

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque del Capitolio del 6 de enero de 2021 estudia emitir una citación para Ivanka Trump, hija y asesora del entonces presidente Donald Trump, según The Guardian.

De momento, según la información del diario The Guardian, esa opción se ha planteado pero no se espera que la comisión de ese paso por el momento, aunque podría tomar esa medida en última instancia. Los miembros de la comisión no creen que Ivanka Trump vaya a comparecer por su propia voluntad.