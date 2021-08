Biden pide la renuncia de Cuomo tras las acusaciones de acoso sexual de la Fiscalía

Cuomo, que pertenece al mismo partido político que Biden, negó rotundamente este martes las acusaciones en su contra, e insistió en que “los hechos son muy diferentes de lo que se ha retratado”. “Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, manifestó el gobernador en un discurso televisado. “Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirmó.