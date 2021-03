La joven que grabó el vídeo de George Floyd declara en el juicio que lamenta "no haber hecho más"

Frazier, visiblemente emocionada, también ha asegurado que se sintió "en peligro" por las reacciones del policía ante los gritos de los transeúntes que le pedían parar. "Han sido noches en las que me quedé despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no hacer más y no interactuar físicamente y no salvarle la vida", ha subrayado, aunque ha declarado fuera de cámara.