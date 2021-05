Kobe Bryant entra en el Salón de la Fama de la NBA: "El gran campeón sigue ganando"

El fallecido Kobe Bryant y los exjugadores de la NBA Tim Duncan y Kevin Garnett , entre otros, han entrado esta madrugada en el Hall of Fame , el Salón de la Fama, en una emotiva ceremonia aplazada el año pasado por la pandemia del coronavirus y que reconoció el sábado a nueve leyendas del baloncesto.

En total, nueve personas de la 'Clase del 2020', que no pudieron ser homenajeadas el pasado año por culpa de la pandemia, ingresaron en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, con sede en la ciudad de Springfield (Massachusetts).

"Lo lograste. Ahora estás en el Salón de la Fama. Eres un verdadero campeón . No solo eres un MVP. Eres uno de los mejores de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso de ti. Te amaré por siempre y siempre. Kobe. Bean. Bryant", afirmó una emocionada Vanessa, viuda de Kobe , levantando el aplauso de todos los presentes, entre ellos el internacional español Pau Gasol, gran amigo de Bryant y su familia, o la estrella Michael Jordan .

"Yo evitaba siempre elogiar a mi esposo en público porque sentía que recibió suficientes elogios de sus aficionados en todo el mundo y alguien tenía que traerlo de vuelta a la realidad . Estoy segura de que en este momento él se está riendo en el cielo porque estoy a punto de elogiarlo en público por sus logros en uno de los escenarios más públicos. Lo puedo ver ahora, con los brazos cruzados, con una gran sonrisa diciendo 'No es una broma'",comentó Vanessa, que emocionada añadió : "Todavía está ganando" .

En su discurso, Duncan dio las gracias al entrenador Gregg Popovich, el único que tuvo en todo su paso por la NBA. "Coach Pop, apareciste cuando me draftearon y viniste a mi isla. Te sentaste con mis amigos y con mi familia, hablaste con mi padre. Pensé que aquello era lo normal y no lo es. Eres una persona excepcional. Gracias por enseñarme el baloncesto y que no todo es baloncesto", señaló.