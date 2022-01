Larry Miller, ejecutivo de Nike, busca el perdón por un asesinato que cometió en 1965

Miller se unió a una banda callejera cuando tenía 13 años y abatió a tiros a un joven de 18 años

Tras salir de la cárcel buscó trabajo y al reconocer su crimen, decidió no volver a contarlo para seguir adelante con su vida

La familia del asesinado ha perdonado a Miller 56 años después

Larry Miller, ejecutivo de Nike y expresidente de los Blazers de la NBA, tiene 72 años pero no se quita de la cabeza un suceso que ocurrió un 30 de septiembre de 1965, cuando asesinó a un joven de 18 años por una disputa callejera. Hasta que cumplió los 30 años vivió la mayor parte de su vida arrestado. Rehízo su vida pero desde entonces ha buscado la forma y el momento de pedir perdón a la familia de su víctima por el crimen que cometió.

Miller cuenta en sus memorias 'Jump: My secret journey from the streets to the boardroom' que se unió a una banda callejera de West Philly cuando tenía 13 años. Un amigo suyo, más joven que él, fue asesinado por una pandilla rival y Miller decidió tomarse la justicia por su mano. Dijo que asesinaría al primero que se encontrara en su camino y así lo hizo. Edward David White fue abatido a tiros y murió.

Miller se reunió con la familia del asesinado para pedir perdón

El ejecutivo de Nike ha buscado el perdón de su familia reuniéndose con la hermana, el hijo y la hija de White el pasado mes de diciembre en una oficina de abogados del distrito Center City de Filadelfia. La hermana de White dijo que le perdonó porque "si no lo hacía, Dios no me perdonaría a mí".

Miller, a partir de que salió en libertad, cambió su vida por completo. Tras sacarse el título de contabilidad durante su estancia en prisión, buscó trabajo pero en una de sus primeras entrevistas confesó el crimen y fue descartado. A partir de entonces decidió guardar silencio. En 1997 fue nombrado vicepresidente de Nike Basketball y, cuando se fotografiaba al lado de Jordan, temía que alguien le reconociera.