Los líderes mundiales por fin se ven las caras en la ONU tras la pandemia

En esa misma línea, Antonio Guterres , secretario general del organismo, recordó en un reciente discurso ante la Asamblea General que “debemos aprender lecciones inmediatas de COVID-19 a través de esfuerzos para brindar cobertura universal de salud, educación, vivienda, trabajo decente y protección de ingresos para todos y en todas partes. Esto no solo es posible, es una parte esencial de la construcción de sociedades pacíficas, seguras y resilientes basadas en los derechos humanos y la dignidad para todos”.

También tiene competencias para afrontar problemas relacionados con la paz y seguridad, en temas que no estén siendo tratados por el Consejo de Seguridad del organismo ( CSNU ), aprueba el presupuesto anual de la organización y supervisa la financiación de las misiones internacionales de mantenimiento de paz.

Pero por parte estadounidense no solo acudirá el presidente. La comisión que le acompañará, que como todas solo podrá estar compuesta por cinco personas, debido a las restricciones obligadas por la pandemia, estará compuesta, según informó la Casa Blanca , por el congresista republicano de Arkansas, French Hill, la demócrata por California Barbara Lee, el presidente de la Comisión Asesora de Diplomacia Publica, Sim Farar y el empresario en energías renovables, Tom Carnaham.

Otro país sobre el que estarán puestos los ojos es Afganistán, ya que su representante sigue siendo Ghulam Isaczai, nombrado por el gobierno anterior a la llegada de los talibán, que no han presentado a nadie para sustituirlo. Sin embargo, el ex subsecretario general de Asuntos Legales de la ONU, Larry D. Jonhson, ha sugerido que hay posibilidades de que el actual gobierno afgano no sea reconocido por el organismo y se vea con ello impedido de tener representación.