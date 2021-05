López Obrador: "La transformación en México es imparable aunque no le guste a The Economist"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , ha asegurado este domingo que la transformación pacífica y democrática en su país es "imparable" aunque no le guste a los opositores ni a la revista británica The Economist, que le dedicó esta semana su portada.

"Contra viento y marea, y aunque no les guste a The Economist y a los conservadores (...), la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable", ha señalado. El pasado jueves, The Economist dedicó la portada de su edición latinoamericana de esta semana a López Obrador bajo el título El falso mesías de México, junto a una imagen del presidente rodeado de soldados y una planta petrolera de Pemex.