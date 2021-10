Zuckerberg se defiende de su exempleada en Facebook: "Sus acusaciones no tienen ningún sentido"

El máximo responsable de Facebook también dijo que "muchas de las acusaciones no tienen sentido" y que no reconoce "la falsa imagen de la compañía que se está pintando", según recoge BBC. "Nosotros ganamos dinero con la publicidad y lo que los anunciantes nos dicen constantemente que es que no quieren que sus anuncios aparezcan junto a contenidos dañinos o que generen enfado", apuntó.