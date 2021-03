Miami Beach, blindada y bajo toque de queda ante la llegada de masas incontrolables de universitarios

El viernes, el icónico bar de Miami Beach (Florida) Clevelander anunció el cierre temporal al considerar que la ciudad no ha podido controlar la masas y no quiere poner en riesgo de Covid-19 a sus empleados ni la estructura del lugar que ha sufrido destrozos en los últimos días. Imágenes de televisión muestran los daños en el bar, ubicado en la popular South Beach, área donde se han presentado durante varias semanas desmanes y forcejeos entre policías y jóvenes estudiantes. El Clevelander señaló que no puede someter a sus empleados del bar y restaurante a la indisciplina y agresión de los clientes, que no respetan la distancia social ni llevan mascarillas, y que les pagará sus salarios como si estuvieran trabajando.