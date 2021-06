La policía de Miami eleva a 99 los desaparecidos tras el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos

Sobre los desaparecidos, el jefe de la policía local, Freddy Ramírez, ha señalado que no todos pueden estar bajo los escombros. "No sabemos, puede ser por distintas cosas", ha dicho. "Puede ser que estén en otro Estado, no sabemos". A los afectados, les ha dicho: "Estamos rezando contigo, estamos contigo y estamos trabajando duro para tu familia".