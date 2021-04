Un militar afrolatino denuncia a la policía por agredirle y encañonarle tras detener su coche en Virginia

Según uno de los agentes, el militar trató de huir tras darle el alto

Nazario conducía su vehículo por una carretera de Windsor, un pueblo de Virginia, cuando la policía pidió que parara . Según uno de los agentes, el coche no llevaba matrícula trasera. Según su versión, el conductor trató de huir, por lo que consideró que tuvieron que actuar de esa manera.

Según el otro agente, Nazario continuó su camino a baja velocidad hasta una gasolinera iluminada. Lo hizo, según el abogado, para no huir de la policía, sino por la seguridad de los oficiales . En el momento en el que salió de la gasolinera, uno de los agentes apuntó su pistola contra él, ordenándole que pusiera las manos fuera de la ventanilla. Después le pidió que bajara del vehículo.

"¿Qué he hecho? No he cometido ningún crimen", se le oye decir a Nazario. Cuando bajó del vehículo, el policía golpeó sus piernas y le tiró al suelo. Después le esposaron y le interrogaron. Según la defensa de Nazario, la policía actuó con excesiva fuerza, "en la misma línea de otros agentes de policía que cometen abusos de autoridad".