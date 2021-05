Millonarios a favor de la subida de impuestos protestan en la casa de Jeff Bezos

Los miembros de la asociación "Millonarios Patrióticos" cuyos miembros obtienen ingresos de más de 1 millón de dólares al año, o tienen activos por valor de más de 5 millones de dólares se han manifestado frente a las viviendas de Bezos en Nueva York con carteles con lemas como: "Corta la mierda. Grava a los ricos ". "Estamos terminando con unos pocos ricos y mucha gente pobre y eso no funciona", dijo a The Guardian Morris Pearl, presidente de la asociación y ex ejecutivo de BlackRock.