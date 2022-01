El sorprendente destino de los monasterios medievales españoles desmontados piedra a piedra para llegar a EEUU

Comprar patrimonio artístico y trasladarlo al extranjero no era precisamente una práctica legal, pero con la complicidad de algunos políticos y la mediación en este caso de un personaje llamado Arthur Byne , -quien bajo su fachada de experto en arte escondía a un gran especulador y farsante-, Heasrst consiguió su propósito previo pago de 40.000 dólares (equivalentes en la actualidad a unos 35.300 euros).

El claustro segoviano fue rebautizado como Monastery of St. Bernard of Clairvaux (monasterio de San Bernardo de Claraval), como la abadía homónima en la localidad francesa de Ville-sous-la-Ferté, en el departamento del Aube; pero inicialmente, Moss y Edgemon llamaron a su atracción turística el "Antiguo Monasterio Español", (nombre por el que popularmente se sigue conociendo), para dar la bienvenida a los visitantes que van a "retroceder en el tiempo 800 años". Sin embargo, el lugar turístico por el que tanto habían luchado no atrajo al público lo suficiente; ambos emprendedores cayeron en bancarrota y finalmente se vieron obligados a vender.