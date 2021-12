Una mujer da positivo en pleno vuelo y se encierra durante tres horas en el baño del avión

Entre lágrimas, esta maestra de educación infantil, que había recibido también la dosis de refuerzo, se lo comunicó a una auxiliar de vuelo que la tranquilizó e hizo todo lo posible por reubicarla en el vuelo, pero iba lleno. "Cuando regresó y me dijo que no podía encontrar un asiento, opté por quedarme en el baño porque no quería estar en contacto con otras personas", ha explicado Fotieo a CNN. No tuvo más remedio que aislarse durante unas tres horas.