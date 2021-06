El nepotismo también llega a la administración Biden

En la actualidad, once familiares de los miembros de la actual administración del presidente están empleados en el gobierno, entre ellos al menos cinco hijos de sus principales ayudantes

Tras una campaña electoral llena de promesas de cambio con respecto a su predecesor, Joe Biden alcanzó la presidencia de los Estados Unidos con el compromiso de reconstruir un nuevo país alejado de las prácticas de nepotismo encarnadas en Ivanka Trump y Jared Kushner, la hija del ex mandatario y su marido. Pero unos meses después de llegar a la Casa Blanca, once familiares de los miembros de la actual administración del presidente están empleados en el gobierno, entre ellos al menos cinco hijos de sus principales ayudantes.

A pesar de los compromisos expresados por Biden y de que la ley federal prohíbe a los funcionarios del gobierno contratar o recomendar a parientes cercanos, ya hay acusaciones de nepotismo porque altos cargos del gobierno, o miembros de su gabinete, han colocado a sus hijos en distintos puestos oficiales. “Nadie de nuestra familia va a estar involucrada en ninguna empresa gubernamental o de política exterior”, señaló Biden en su momento.

La historia se repite

Estas declaraciones se sumaban a otras realizadas contra Donald Trump y su equipo, al que llegó a llamar “la administración más corrupta de la historia moderna”. Y si bien es cierto que Biden no ha contratado a sus propios familiares, sí que ha permitido que esto ocurra entre sus asistentes, sin que ni siquiera esté claro si las personas elegidas eran los mejores aspirantes a dichos puestos o en qué consistió el procedimiento por el que fueron empleados.

De hecho, el director de la Oficina de Ética gubernamental de Estados Unidos entre 2013 y 2017, Walter Shaub, que fue muy crítico con Donald Trump por este mismo tema, ha declarado recientemente estar disgustado con Joe Biden. “Muchos de nosotros trabajamos duro para ayudarlo a restaurar la ética en el gobierno y creímos en las promesas”, señaló.

La era Trump

“Las respuestas de las personas que pasaron cuatro años quejándose de que la otra parte estaba dividiendo al país son patéticas. Suenan como MAGA (Make America Great Again, el eslogan favorito de Trump). Los trabajos fueron para niños privilegiados con mamás y papás que se sentían cómodos con POTUS (President Of The United States). El nepotismo es ilegal”, añadió en Twitter.

Shaub se expresaba de esta manera al recordar que durante el mandato del anterior presidente, cientos de familiares de altos funcionarios y de sus propios asistentes fueron contratados en la administración de gobierno, aunque los más destacados, por su influencia y poder en la toma de decisiones, fueron Ivanka y su marido Jared.

Con nombre y apellidos

En esta ocasión, los casos más sonados son los relacionados con Steve Richetti, amigo y cercano consejero de Joe Biden, ya que tres de sus hijos han sido empleados por el nuevo gobierno y un cuarto ha trabajado durante dos años para un miembro del Congreso. Además, su hermano Jeff es también asesor de Biden desde hace años, según informa el Washington Post.

Otros nombres destacados son los de la esposa del jefe del gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, que ocupa un puesto administrativo de alto nivel y la hermana de la Secretaria de Prensa, Jen Psaki, que trabaja en el departamento de Salud y Servicios Humanos como asesora.

Respuesta de la Casa Blanca

También el Secretario de Estado Tony Blinken, la consejera de Seguridad nacional Jake Sullivan y la directora de la Oficina de Personal Presidencial, Cathy Russel, tienen familiares directos trabajando para el gobierno federal.

Preguntada en rueda de prensa Jen Psaki por las medidas que la administración Biden estaba poniendo en marcha para evitar que hijos, u otros familiares directos de los altos cargos tuvieran preferencia en las contrataciones, esta respondió acerca de la existencia de altos estándares éticos para ello, pero no concretó ninguna medida específica, lo que arreció las críticas al ser ella una de las personas implicadas.

Diversidad

“El presidente ha instituido los más altos estándares éticos que cualquiera que haya ocupado este cargo con anterioridad, y está orgulloso de haber dotado a la administración más diversa de la historia de Estados Unidos con servidores públicos, bien calificados, que reflejan sus valores”, dijo también el subsecretario de prensa, Andrew Bates, al ser de nuevo preguntado al respecto.

Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas empleadas en los últimos cinco meses, relacionadas con los altos cargos del gobierno, son personas blancas, de alto nivel adquisitivo, que ni siquiera cumplen no ya los compromisos de no contratación de familiares en la administración, sino los estándares de inclusión y diversidad prometidos durante la campaña electoral