El escándalo migratorio en EEUU: más de 20.000 niños migrantes solos bajo custodia en la frontera

El escándalo de los niños solos que llegan a la frontera de Estados Unidos desde América Latina y las condiciones en las que son tratados por la Administración Biden crece cada día. Un total de 20.273 niños migrantes no acompañados se encuentra bajo custodia de Estados Unidos, una cifra de récord, según datos de la Administración estadounidense. Estos niños han llegado a la frontera de las manos de mafias, en los últimos tres meses.

En concreto, unos 4.200 niños no acompañados se encuentran con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que en España sería Inmigración, y más de 16.000 bajo la responsabilidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La cifra de niños que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos preocupa a las autoridades, que han cifrado en 747 los menores que llegaron a territorio estadounidense solo el martes.

La Administración Biden desbordada y sin plan

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha indicado que la unión de familias separadas en la frontera es un "desafío complejo" y ha apuntado a que el Gobierno anterior "no contaba con un sistema para rastrear a los niños y padres separados". Es decir, que no saben si los niños que llegan solos tienen familiares directos en Estados Unidos, o están en sus países de origen. Tampoco saben qué sucede con los padres que llegan con niños a la frontera y son separados, porque el progenitor tiene antecedentes penales. Desde que comenzó la migración masiva a Estados Unidos en 2010 a causa de la enorme pobreza y la violencia en Centroamérica, no se ha llevado a cabo un registro de familias que fueron separadas en la frontera, o de niños que encontraron a familiares (tíos, primos) en Estados Unidos.