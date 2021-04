'Nomadland', la película de Chole Zhao, hace historia en los Oscar de la pandemia

"Siempre he encontrado la bondad en las personas que me he encontrado por todo el mundo, así que este premio es para cualquiera que haya tenido la fe y el valor para aferrarse a la bondad que llevan dentro, y la de los demás, por muy difícil que resulte", afirmó Zhao al recibir el premio a la mejor dirección. La directora hizo historia al convertirse en la segunda realizadora en obtener el galardón después de que Kathryn Bigelow lo consiguiera por 'En tierra hostil' en 2009.