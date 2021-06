Nueva York prepara un megaconcierto para 60.000 espectadores en agosto

Ocho artistas y 60.000 espectadores

De Blasio tampoco ha especificado una fecha exacta para el concierto, aunque 'The New York Times' ha publicado que la intención inicial es que tenga lugar el 21 de agosto en los prados de Great Lawn, en el mítico Central Park. Una explanada de 13 acres (más de 52.000 metros cuadrados) que ya ha acogido exhibiciones de Elton John, Diana Ross, Beyoncé o Coldplay.

Asimismo, la empresa Live Nation estárá involucrada en la producción, y la mayoría de las entradas serán gratuitas, aunque habrá algunos asientos VIP, en palabras de Davis. 'The New York Times' también ha adelantado que el concierto tendrá secciones vacunados y no vacunados, con alrededor del 70% de las entradas para personas que hayan recibido sus dosis.