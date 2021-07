El nuevo icono republicano se llama Tucker Carlson

Carlson es el nuevo estandarte de la agraviada América blanca que dio la victoria a Donald Trump en 2016 y que, curiosamente, se vio lanzado al súper estrellato en la época en la que el ex presidente estaba en su apogeo. Unos años en los que las medias verdades, los tuits a horas intempestivas y la política alcanzaron un climax de caos que polarizaron el país hasta límites insospechados.

Tucker Carlson Tonight fue el altavoz de las proclamas de Trump durante un tiempo y ahora es la persona que mantiene vivo su legado , amplificando los mensajes que sus seguidores quieren seguir escuchando. Sin embargo, no lo hace desde la acusación directa o descarada, Carlson se mueve como pez en el agua en el ámbito de la sugerencia, la proclama convertida en pregunta y, sobre todo, en el discurso que sale de lo político para entrar en el ámbito cultural.

Sus puntos de vista, que conectan con esa parte de la población que no comparte las reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter, no está de acuerdo con las políticas para la legalización los descendientes de antiguos migrantes o no quieren vacunarse, canalizan ahora el debate ideológico y cultural del país.