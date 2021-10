La obligatoriedad de las vacunas ahonda la división de la sociedad estadounidense

Y es que, según una encuesta de The Associated Press-NORC Centre for Public Affairs Research, solo la mitad de los trabajadores estadounidenses están a favor de que las empresas requieran la vacuna. Todo un desafío para el gobierno de un país donde las reacciones según la compañía en la que se trabaja, el gremio laboral, el estado en el que se viva o incluso la religión que se profese, son muy distintas.

Otras corporaciones, como United Airlines, han apostado claramente por el despido de los 593 empleados que han rechazado vacunarse, sin haber demostrado tener razones médicas ni religiosas para ello. Y otras compañías, como Delta Airlines, han optado por no obligar a sus trabajadores a recibir la vacuna pero han establecido medidas de presión, como el cobro de 200 dólares mensuales, a quienes no quieran inocularse.