Una de las asistentes que trabaja en la oficina de Cuomo lo acusa de acoso sexual en 'The New York Times'

En un artículo publicado en el diario 'The New York Times', la ayudante, Alyssa McGrath, ha contado que Cuomo le dijo que era "hermosa" en italiano, le preguntó si no llevaba anillo de casada y que cómo iba su divorcio. Además, ha relatado que el político miró por debajo de su camisa e hizo un comentario sobre el collar que llevaba.