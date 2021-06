"¡Págales más!", la receta de Biden a los empresarios para encontrar mano de obra

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no deja de sorprender . La última vez este jueves y en plena rueda de prensa en la Casa Blanca. Le preguntaban por las quejas de los empresarios estadounidenses sobre la falta de mano de obra en el país.

Su susurro, ese "Pay them more", se ha convertido en todo un grito. Pero Biden no paró ahí. Con voz susurrante y alargando las palabras para que se le entendiera mejor- al estilo de un profesor de primaria (su esposa lo es)- continuó afirmando que "esa es ahora la moneda de cambio de los empleados".