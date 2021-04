La pandemia contribuye a relajar la política carcelaria en Estados Unidos

No hay que olvidar que de los 31 millones de personas de personas infectadas por Covid-19, unas 220.000 lo hicieron en los recintos penitenciarios . De estas, al menos 1.363 reclusos y funcionarios fallecieron a lo largo del último año, convirtiendo los centros carcelarios en uno de los mayores focos de contagio de todo el país, especialmente los situados en California y Texas.

Covid y legislación carcelaria

En contra del cambio de legislación

En 2019 ya se aprobó en Nueva York un proyecto de ley similar , tanto en la Cámara como en el Senado del Estado, pero finalmente Cuomo no lo firmó . Pero en este caso, incluso si Cuomo vetara el proyecto, la mayoría demócrata de las cámaras podría anular dicho veto.

A favor

Y es que Estados Unidos no sólo tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 2’3 millones de personas en prisión -según datos de 2020 de Human Right Watch, sino que las personas negras y latinas siguen teniendo más posibilidades de ser encarceladas (5’9 y 3’1 puntos por encima, respectivamente) que las de raza blanca, en base a un informe de la organización The Sentencing Project. De hecho, dos tercios de los menores de 18 años encarcelados en este país son jóvenes de color.