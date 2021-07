Disney elimina el saludo de "Damas y caballeros, niños y niñas" en sus fuegos artificiales para ser más inclusivo

En el habitual saludo al comienzo del espectáculo ya no se oye el tradicional "Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, dreamers of all ages" ("Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, soñadores de todas las edades"), sino una versión reducida: "Good evening, dreamers of all ages" ("Buenas noches, soñadores de todas las edades"). Una medida que forma parte de los numerosos cambios que la compañía quiere realizar para ser más inclusiva.