El peligroso legado de Trump para 2022 y las próximas elecciones presidenciales

El alarmante resultado final sería un conflicto civil, alimentado por las continuas declaraciones de varios miembros republicanos acerca de que las anteriores elecciones fueron fraudulentas , y que son respaldadas por al menos 124 ex altos mandos militares que han mostrado su apoyo al exmandatario , a través de una carta.

Todo esto no es el resultado de una tertulia de jubilados del ejército estadounidense ni responde a la predicción de un adivino televisivo en horario de programas de teletienda. Esta advertencia, bien documentada y acompañada de datos, ha sido firmada por tres ex generales del ejército de los Estados Unidos y publicada por el Washington Post en un articulo de opinión , el pasado 17 de diciembre.

En ella, Paul D. Eaton, Antonio M. Tagubam y Steven M. Anderson , todos ellos ex generales de división con más de 30 años de servicio, expresan su preocupació n por el potencial “caos letal dentro de nuestro ejército, que pondría a todos los estadounidenses en riesgo severo” así como por las posibles “secuelas presidenciales de 2024” .

En la carta firmada por los ex generales se detallan otros elementos que amenazan la democracia estadounidense, como el hecho de que más de 50 miembros de las fuerzas de orden público puedan ser procesadas por su participación en los disturbios del 6 de enero y la división acerca de las normas relacionadas con la lucha contra el Covid.

Así, lo cree Richard L. Hansen, profesor de la Universidad de California y experto en derecho electoral. Una publicación suya de septiembre, recogida por el New York Times, señala cómo Estados Unidos “afronta un grave riesgo de que las elecciones presidenciales de 2024 y otras futuras elecciones estadounidenses no se lleven a cabo de manera justa y que los candidatos que asuman el cargo no reflejen las elecciones libres hechas por votantes elegibles, según las reglas previamente anunciadas”.