Los perros de Biden, expulsados de la Casa Blanca: no se adaptan y se comportan de forma agresiva

Los pastores alemanes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , había llevado a la Casa Blanca para que le acompañen durante su mandato han tenido que regresar al domicilio particular del mandatario por el comportamiento agresivo que han tenido con el personal de la sede del Gobierno .

Los perros, llamados Champ y Major , parece que no se han adaptado bien durante estos primeros meses al que iba ser su nuevo hogar durante cuatro años. Y después de que uno de ellos llegase a morder a un miembro de la seguridad del presidente, ha sido el propio Biden quien ha tomado la decisión de llevarles de vuelta a Delaware .

Al parecer, Major, que fue adoptado en 2018 por la familia Biden y que ahora tiene tres años, no es capaz de controlar sus impulsos y no ha dejado de ladrar y atosigar al personal que trabaja para la administración del presidente. Por su parte Champ, que ya supera los 13 años, no se muestra tan agitado debido a su menor agilidad para moverse, pero también ha sido trasladado al que había sido su hogar hasta el pasado mes de enero.