La polarización política en EEUU alcanza a los jóvenes

Un profesor de Justicia Criminal en Saint Elizabeth University (New Jersey), que prefiere no dar su nombre y vota al Partido Republicano, señala que “he visto una transformación de estudiantes que eran apáticos y ahora están completamente comprometidos con el futuro de su nación, estado, condado y política local”.

Y añade que un estudio de Pew Research Center ya revelaba, en 2014 , que demócratas y republicanos estaban “divididos no solo por sus preferencias políticas sino por los sitios donde prefieren vivir y el tipo de personas con las que les gusta dar la bienvenida en su familia”. Así, un 30% de los conservadores encuestados declararon no estar contentos si un miembro de su núcleo familiar se casara con un demócrata, por un 23% de estos en la misma situación.

En la actualidad la situación se ha invertido y la distancia entre ambos votantes ha aumentado . La evolución en la actitud de parte del electorado demócrata, que ahora supera por mucho esa proporción, viene acompañada de varios factores según muestran las encuestas: el deseo de derrocar a Trump, los asesinatos de miembros de la comunidad afroamericana a manos de policías, el confinamiento producido por la pandemia, el movimiento Me Too, los tiroteos escolares y el aumento de tiempo dedicado a las redes sociales.

Black Lives Matter, Me Too o March For Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas), menos conocido este último pero en auge en Estados Unidos, en contra del uso de las armas para evitar los tiroteos escolares, seguirán marcando la agenda progresista y, para una parte del electorado demócrata, incluso sus relaciones personales.