Biden dice que abordará los abusos de derechos humanos en la reunión con Putin

El presidente de Estados Unidos , Joe Biden , ha asegurado que en la próxima reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin , planteará que Estados Unidos "no permitirá el abuso de los Derechos Humanos". El encuentro está previsto para los próximos 15 y 16 de junio en Ginebra (Suiza).

"Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra, dejando claro que no, no nos quedaremos quietos y dejaremos que abuse de los Derechos Humanos", ha dicho Biden este domingo según recoge la agencia Bloomberg.