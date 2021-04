El presidente de México, López Obrador, no se vacunará de momento porque tiene "suficientes" anticuerpos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 67 años, no se vacunará contra la COVID-19 porque considera que por ahora tiene "suficientes" anticuerpos , después de haber contraído la enfermedad a finales de enero de este año.

López Obrador anunció la semana pasada que se vacunaría contra la COVID-19. No obstante, tras consultar con sus médicos, ha afirmado que esperará para recibir el fármaco.

"Consulté con los médicos. Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí el contagio", ha explicado en su rueda de prensa diaria, recogida por el diario 'La Jornada'.