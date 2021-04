Putin no acepta, de momento, la invitación de reunión con Biden

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado este martes que Rusia no ha aceptado una invitación formal para la posible cumbre entre los presidentes de ambos países , pero que están en curso conversaciones para discutir la posibilidad.

Blinken ha asegurado que no sabe "si hay una aceptación formal, pero sé que estamos hablando de eso y hablando del momento de tal reunión". Para el secretario de Estado, "es importante poder hablar clara y directamente con el presidente (Vladimir) Putin o, para el caso, con los líderes de otros países con los que tenemos diferencias significativas", algo con lo que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha sido "muy claro".

También ha sido "muy claro" sobre que si Rusia continúa participando en acciones agresivas o imprudentes, "vamos a responder", aunque desde Washington prefieren "una relación más estable y predecible" , algo que, no obstante, "depende de Putin. Si continúa participando en este tipo de conducta, le haremos frente y responderemos".

Sin embargo, "si elige no escalar la tensión, entonces creo que hay áreas en las que podemos trabajar juntos por nuestro interés mutuo compartido; por ejemplo, estabilidad estratégica", ha precisado Blinken.

La retirada de Afganistán

Otro de los grandes temas abordados durante la entrevista ha sido la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, sobre lo que Blinke n ha considerado como "un escenario posible" que "no termine en una guerra civil o una toma de poder de los talibanes", en respuesta a la pregunta del periodista que hacía alusión a las palabras de la senadora demócrata Jeanne Shaheen.

Frente a esto, ha vuelto a insistir en que "mientras retiramos nuestras fuerzas, no nos retiramos de Afganistán".

Rusia "disruptiva" y China "asertiva" según Blinken

Respecto a Rusia, ha insistido que se mantendrán "conversaciones directas" con las contrapartes rusas "en los próximos días" y ha detallado que desde la primera conversación con Putin "nuestro enfoque se ha mantenido constante, y es que no vamos a rehuir".