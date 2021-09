Biden se reafirma con su discurso a la nación ante una ciudadanía desencantada

Hacía tiempo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , no se mostraba tan desafiante y provocador como en su aparición del pasado martes , cuando desde la Casa Blanca compareció para elogiar las tareas de evacuación de sus tropas de Afganistán . Y lo hizo entre las críticas del bando republicano y los medios de comunicación, la desconfianza de las potencias extranjeras que hasta hace poco eran aliadas y el desencanto de los ciudadanos, que han asistido atónitos a las imágenes del caos en el aeropuerto de Kabul.

Sus palabras, más necesarias que nunca a lo largo de su mandato para recuperar la confianza perdida incluso entre su electorado , se centraron en explicar las razones de la partida al señalar que era “hora de volver a ser honesto con el pueblo estadounidense porque ya no teníamos un propósito claro en Afganistán”.

Y aunque Biden insistió en que la organización de la evacuación comenzó hace meses, hasta el punto de que en marzo ya habían “contactado 19 veces con los estadounidenses residentes en Afganistán para ayudarlos a salir" del país, los ciudadanos no olvidan los 170 muertos, 13 de ellos compatriotas norteamericanos , del reciente atentado cerca del aeropuerto de Kabul, a manos del grupo terrorista ISIS-K , en medio de una retirada caótica.

Las razones que han provocado este deterioro de la imagen de Biden entre los estadounidenses se centran en la falta de transparencia con la que se ha gestionado la operación salida y una creación de expectativas erróneas. “Hace solo semanas el presidente decía que no había peligro de que Afganistán cayera completamente en manos de los talibanes y hoy en día, mira cuál es la situación”, explica a Nius Alejandro Ibáñez , entrenador internacional de debate y miembro del Think Tank Baker Institute de Rice University en Houston (Texas).

“Esto es algo que no puede ocurrir a la mayor potencia económica y militar del mundo. En este caso el principal problema ha estado en una mala gestión de expectativas hacia el estadounidense medio. Les vendieron una cosa y el resultado ha sido completamente distinto. Además, hemos visto a Biden desquiciado en alguna rueda de prensa, atacando a algún reportero y no permitiendo pregunta alguna en alguna rueda de prensa reciente”, añade.

Y es que las apariciones ante los medios, anteriores al reciente discurso de la nación, no fueron afortunadas. “No se veía así de apagado al actual mandatario desde que llegó a la presidencia. Y salir de esta manera, cuando hay tantos millones de personas esperando escucharle, no es bueno ni para la ciudadanía ni para las tropas aliadas que estaban en el aeropuerto de Kabul en ese momento”, dice Ibáñez.