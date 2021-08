Los demócratas estadounidenses rompen más amistades por política que los republicanos, según una encuesta

"No puedo tratar con locos que adoran a Trump” o “dejé de hablar con personas que no respetaban a nuestro gran presidente Trump” son algunas de las frases utilizadas por aquellos que, en una proporción del 22%, citaron al ex mandatario como la razón principal para su ruptura .

Así, una parte importante de los demócratas y republicanos no solo apoyan a sus respectivos partidos sino que los votan para evitar que la formación rival, a la que odian, llegue al poder. Una reacción que es producto de la imagen caricaturizada que, según el estudio The Perception Gap realizado por la organización “More en Common ” , dedicada a la lucha contra el extremismo, tienen unos de otros.

Y es que la polarización, en plena campaña electoral, era aún mayor que la existente ahora, ya que hace casi un año la situación de división de la sociedad no solo era grande sino que la crispación era enorme. El ambiente ahora es más relajado y el elemento de mayor tensión, el ex presidente Donald Trump (como apuntaba la encuesta del Survey Center on American Life), ya no está tan activo ni política ni mediaticamente, lo que ha contribuido a relajar el ambiente.