Desde Guatemala con parada en dos centros para menas, final feliz en Miami para el viaje de Henri

Sus intenciones no son extraordinarias en tanto en cuanto miles y miles de menores de edad emprenden cada año la misma cruzada. En marzo de 2021, más de 20.000 niños no acompañados llegaron a los centros de detención de menores de los Estados Unidos marcando un récord mundial sin precedentes . La mayoría provienen de Centroamérica, huyen de la pobreza y la miseria, la inseguridad, la amenaza de las maras…. Muchos son incluso enviados por sus padres, con la enorme dureza que supone separarse de un hijo, y con la esperanza de que lo mejor que les puede pasar es que reciban una llamada de las autoridades de Inmigración de Estados Unidos diciendo que los han detenido, porque cada uno que logra entrar en el país, es uno que salva la vida. Lo peor, obviamente, que encuentren la muerte en la travesía, algo que corre a la suerte de cada uno.

Un viaje con otro grupo de menores: "Nos separamos en la frontera"

Irma, hermana del padre de Henri, no sabía de las andanzas de su sobrino hasta que inmigración se puso en contacto con ella para que se hiciera cargo del pequeño: “Cuando él llegó acá, en la detención de menores, me llamaron. Lo tenían detenido allí, no había quién lo recogiera y me dijeron que yo como familiar me encargaba de recibirlo”, explica a NIUS.