Los más ricos tiran de la economía estadounidense

De hecho, los hogares que ganan más de 120.000 dólares al año son los que están ejerciendo el 40% del gasto total de los consumidores mientras que el 20% con menos ingresos destina su dinero principalmente a la alimentación, la vivienda y el transporte . La diferencia no sólo está en los ingresos sino también en el ahorro que ambas partes de la población han podido acumular durante la pandemia, que en el caso de los más acaudalados, es muy alto.

Buenos presagios

Aumento del precio de la vivienda

Las consecuencias inmediatas de esta cantidad de dinero surgido durante la pandemia y que proviene del ahorro ha sido el auge del mercado inmobiliario . Esto se ha dado en general a nivel mundial, con países como Suecia, Canadá y Nueva Zelanda a la cabeza pero Estados Unidos no se ha quedado al margen.

Miedo a la burbuja inmobiliaria

Pero esta inversión desbocada empieza a mostrar algunos elementos que, si bien no son preocupantes a corto plazo, habrá que vigilar para no llegar a la situación que ya se vivió en 2008. Según Bloomberg Economics, si se mantienen las tasas de interés y préstamos bajos y el nivel de prudencia de las políticas económicas alto, no cabe esperar grandes sorpresas.