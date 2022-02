El Senado de Florida aprueba que no se hable de orientación sexual en los colegios en primaria

El gobernador de Florida, Ron DeSantis respalda el proyecto de ley que impide que se discuta sobre orientación sexual e identidad de género en los colegios públicos del estado hasta que los alumnos cumplan los once años. La legislación que ha sido aprobada por el comité de educación del Senado de Florida es resultado de la petición de decenas de asociaciones de padres que han pedido al estado que en los colegios no se discuta sobre la orientación sexual de sus hijos desde que llegan a la guardería.

El movimiento transversal que recorre Estados Unidos en los colegios no se limita a los contenidos sexuales, es mucho más amplio y tiene que ver con la raza o los movimientos indigenistas, a raiz de los asesinatos de personas negras a manos de policías blancos. Los padres exigen el derecho a decidir que materias "sociales" se explican a sus hijos en los colegios y la edad para abordar las cuestiones de género y orientación sexua l. Pero no solo, en el estado de Nueva York hay un movimiento cada vez más importante de padres que se oponen a que los menores, hasta los 10 años tengan que pedir perdón por ser blancos y porque sus antepasados tuvieron esclavos.

DeSantis, gobernador republicano de Florida ha asegurado este martes que es "totalmente inapropiado" que los maestros tengan discusiones pedagógicas con los niños sobre la identidad de género, citando casos en los que les decían a los menores de once años: "No os preocupéis, no elijáis su género todavía" y "no digáis a vuestros padres que os hablamos de esto en clase". Para el gobernador de Florida, "las escuelas deben enseñar a los niños a leer y escribir, enseñarles ciencia, historia, más educación cívica y comprensión de la Constitución". Y apuntó que los padres tienen derecho a decidir qué estudian sus hijos y a qué edades lo estudian teniendo en cuenta que los colegios los financian sus impuestos y que son sus hijos.