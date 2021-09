Texas solicita la declaración de emergencia por la crisis migratoria

"La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal; sin embargo, en respuesta a la situación actual, he tomado la acción apropiada bajo la Ley estatal al dirigir la ejecución del Plan de Gestión de Emergencias del Estado", se lee en la carta del gobernador. Abbott ha aseverado que la escalada de tensión derivada del conflicto migratorio "plantea riesgos que amenazan la vida de los residentes del condado de Val Verde" e incluso ha apuntado que los recursos policiales y de atención sanitaria se están destinando a los migrantes asentados bajo el puente de Del Río.

"Nuestra frontera no está abierta y no va a estar abierta", ha insistido en un llamamiento a que los migrantes no sigan llegando a Estados Unidos.