En Wall Street los trabajadores tampoco quieren volver a la oficina

El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, declaró este verano a través de un video estar “muy decepcionado” si sus empleados no volvían a las oficinas y Goldman Sachs ha solicitado también la reincorporación presencial de todos ellos. Pero se espera que solo el 47% del personal de las empresas del sector esté en sus mesas de trabajo, a finales de enero, según una encuesta de Partnership for New York City, publicada por el New York Times.