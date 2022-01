La tensión entre la OTAN y Rusia reúne en Washington a Albares y Blinken, con la vista puesta en Madrid

Será la culminación de una labor de relaciones multilaterales que ya está en marcha con los contactos que Sanchez está realizando con máximos mandatarios de países como Reino Unido o Francia, pero que no verá la luz si este viaje no funciona como se espera. La tensión entre Rusia y la OTAN es demasiado fuerte, en mitad de una pandemia que no acaba, como para desestimar la importancia de este encuentro. Los think tank, gabinetes de ambos responsables de exteriores y la diplomacia de los dos países son conscientes de que hoy empieza la cuenta atrás que permitirá a Estados Unidos desafiar a Rusia, con garantías, en caso de necesidad. Un camino que empieza hoy, en Washington, y acabará en junio, en Madrid.