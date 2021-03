Una tercera mujer acusa al gobernador de Nueva York de acoso sexual

Horas después de que la fiscal general del estado, Letitia James , anunciara una investigación por dos dos posibles casos de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York , Andrew Cuomo , una tercera mujer ha acusado al demócrata de un delito similar, según avanza The New York Times. Se trata de Anna Ruch , de 33 años. Los hechos se remontan a una boda celebrada en 2019. La joven aseguro que Cuomo le preguntó si podía besarla, después de que ella retirara su mano de la parte baja de su espalda.

El gobernador demócrata, de 63 años, había sido acusado recientemente por dos antiguas asistentes, que aseguran que el político las acosó cuando trabajan con él. Charlotte Bennett, de 25 años, fue asesora adjunta de Sanidad del gobierno estatal hasta que dejó el cargo en noviembre de 2020. Los delitos habrían sido cometidos antes de que se marchara, según informa The New York Times. Bennett asegura que Cuomo le hizo preguntas sobre su vida sexual y le planteó si se había acostado con hombres mayores , según el diario estadounidense.

Otra asesora, Lindsey Boylan , también ha denunciado a Cuomo por acoso sexual. En el portal Medium, ha asegurado que el demócrata realizó comentarios inapropiados y que la besó sin su consentimiento . Cuomo rechazó las acusaciones y publicó un escrito de supuestos testigos que aseguran que no ocurrió lo que sostiene Boylan.

Acciones malinterpretadas

El gobernador de Nueva York negó el domingo las acusaciones de sus ex trabajadoras asegurando que sus acciones fueron "malinterpretadas". Cuomo ha emitido una declaración contestando a Bennett y reconociendo que "algunas de las cosas que he dicho han sido malinterpretadas como un coqueteo no deseado". Según el gobernador, ahora comprende que sus "interacciones pueden haber sido insensibles o demasiado personales y que algunos de mis comentarios, dada mi posición, hicieron sentir a otros de maneras que nunca pretendí".