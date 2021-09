Texas despliega un "muro de acero" para frenar la entrada de más migrantes haitianos

"He visto algunas de las imágenes. No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado, pero no tengo detalles adicionales", ha dicho Psaki, quien ha defendido que los agentes que han realizado estas prácticas "nunca deberían poder volver a hacerlo". La propia vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha afirmado que "ningún ser humano puede ser tratado de esa manera".