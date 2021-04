The New York Times rechaza los baños "neutrales" y cambiar los nombres de los periodistas transgénero

Los periodistas del diario The New York Times quieren que la compañía incorpore baños neutrales y que revise con caracter retroactivo las firmas de los periodistas transgénero que han cambiado sus nombres. Estos son los temas que encabezan la lista de demandas por parte del sindicato de la redacción Gray Lady cuando se inician las negociaciones para un nuevo contrato, tras expirar el anterior a finales de marzo, según revela The New York Post.