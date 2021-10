Biden traslada ante la ASEAN la preocupación de EEUU por las "acciones coercitivas" de China con Taiwán

Tras las declaraciones de Biden, un funcionario de la Casa Blanca precisó que con estas palabra el mandatario "no anunciaba ningún cambio" en la política de Estados Unidos" . "La relación de defensa de Estados Unidos con Taiwán está guiada por la Ley de Relaciones de Taiwán. Mantendremos nuestro compromiso en virtud de la Ley, continuaremos apoyando la autodefensa de Taiwán y continuaremos oponiéndonos a cualquier cambio unilateral al 'statu quo'", aclaró.

Por otro lado, el mandatario trasladó su rechazo a "una guerra fría con China" y que no busca un "conflicto" con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien ha hablado "más que con cualquier otro líder mundial".

Sin embargo, la cita no ha contado con representación de Birmania, pues el país decidió no participar al rechazar una invitación para enviar a un representante no político en lugar del líder de su junta militar, Min Aung Hlaing, una medida que aísla al país a nivel internacional mientras lidia con el conflicto civil interno.