Un tribunal autoriza al Congreso a acceder a documentos internos de Trump sobre el asalto al Capitolio

"El demandante no reconoce la deferencia debida al juicio del presidente en ejercicio (Biden). Su posición (la de Trump) de que puede anular la voluntad expresa del Poder Ejecutivo parece basarse en la idea de que su poder ejecutivo 'existe a perpetuidad'", ha criticado Chutkan. "Pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente", ha aseverado la jueza en su fallo, de 39 páginas, informa el medio estadounidense 'The Hill'.