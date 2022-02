Trudeau "en guerra" contra los camioneros por las restricciones Covid

Durante un debate de emergencia en la Cámara de los Comunes canadiense, Trudeau ha asegurado que la pandemia "ha sido una mierda para todos los canadienses" y que la única salida es "seguir escuchando a la ciencia y apoyándose unos a otros". "Están tratando de bloquear nuestra economía, nuestra democracia y la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Esto tiene que parar (...) La gente de Ottawa no merece ser acosada en sus propios vecindarios", ha advertido este lunes el mandatario.

En este sentido, ha recordado que los ciudadanos "tienen el derecho de manifestarse" y de "ser escuchados", pero "no tienen el derecho de bloquear las calles de forma ilegal" o "insultar a aquellos que deciden ponerse las mascarillas o vacunarse". "Todo el mundo está cansado de la COVID-19, pero estas protestas no son la forma de superarlo. No deberíamos luchar entre nosotros, deberíamos estar unidos para luchar contra el virus", ha resaltado Trudeau.