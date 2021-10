Trump aprovecha la debilidad de Biden para volver al ruedo mediático

En plena crisis de gobierno de los demócratas, Donald Trump solicita a un tribunal que ordene a Twitter devolverle su cuenta , a través de una orden judicial. El ex mandatario, que tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y el resurgimiento de la pandemia por la variante Delta ya había retomado sus apariciones en público, amenaza ahora con potenciar su presencia a través de las redes sociales, aprovechando los problemas de Biden para sacar adelante su agenda.

Algo que se cortó repentinamente tras la suspensión de la cuenta de su red social favorita, primero, y de las otras redes, después, por la incitación a la violencia de sus mensajes en los actos que llevaron al asalto del Capitolio de los Estados Unidos, el pasado 6 de enero . Así, Facebook, Youtube, Instagram, Twitch y Snapchat se unieron al vacío mediático de Twitter, que interrumpió el contacto diario del ex presidente con sus votantes.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Tras constatar la falta de resonancia de sus mensajes, unos meses después Donald Trump demandaba a Facebook, Google y Twitter por silenciarle de forma ilegal y violar sus derechos constitucionales, acogiéndose a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y su protección de la libertad de expresión. Pero en realidad su vacío mediático no fue debido sólo a su silencio en las redes, sino a la pérdida de unas elecciones que aún hoy no reconoce y que provocaron que saliera de la portadas de los principales medios de comunicación.