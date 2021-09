Trump juega con su vuelta a la presidencia en medio de una actividad frenética

La disminución de la popularidad de Biden, tras el fiasco de Afganistán y el resurgimiento de la pandemia en Estados Unidos, ha devuelto a la actualidad al ex presidente Trump , que no ha dudado en lanzarse al ruedo mediático dando a entender, incluso, que está dispuesto a presentarse a la reelección en 2024 .

Su injerencia en temas de política nacional e internacional de los últimos días, algo inusual en un ex presidente, ha sido significativa y ha ido más allá de las meras críticas al mandatario actual. Hasta tal punto, que Trump ha desarrollado una actividad inédita desde que dejó la presidencia de los Estados Unidos.

En los últimos días, el presidente ha realizado llamadas telefónica s a familiares de los 13 fallecidos en el atentado terrorista ocurrido en Kabul, publicado más de 50 llamamientos a la recaudación de fondos con motivo de la retirada de las tropas de la zona, visitado a agentes de policía y bomberos de la ciudad de Nueva York el pasado sábado, 11 de septiembre, y criticado duramente a Biden por la “derrota” del país y no estar enviando un mensaje de fortaleza en el vigésimo aniversario del atentado de las Torres Gemelas.

Por si eso no fuera suficiente, continúa con los mítines ante sus seguidores y ya ha contratado a expertos en las campañas electorales en Iowa, escenario de su próximo mitin , el 9 de octubre.

En una reciente entrevista, además, declaró que no podía aún hablar de forma oficial de su candidatura por “las leyes de financiación de las campañas pero creo que vas a estar feliz, deja que lo diga de esta manera, vas a estar muy feliz”, contestó al entrevistador.

De momento, el ex mandatario ejerce una presidencia en la sombra que es defendida por su portavoz y director de Comunicación del PAC, Taylor Budowich, ya que “como la mayoría de los estadounidenses, el presidente Trump responsabiliza a Biden por este fracaso histórico y verdaderamente sin precedentes, por lo que seguirá hablando cuando los intereses de Estados Unidos no estén siendo protegidos”, según dijo al Washington Post .

Y es que Trump no ha dejado ni por un momento de alimentar la narrativa del fraude electoral como causa de su salida de la Casa Blanca , ni de ahondar en la división del país , con el fin de mantener vivo el apoyo de sus seguidores. Ni siquiera con motivo del reciente aniversario del 11 de septiembre, una fecha en la que el país compartió el dolor y el recuerdo de ese día aciago, el exmandatario hizo un llamamiento a la unidad.

De hecho, fue el único de los recientes ex presidentes que no asistió, el sábado pasado, al acto de homenaje a las víctimas en el que Bill Clinton, George W. Bush, Barak Obama y sus esposas permanecieron junto al matrimonio Biden . Una ausencia premeditada por Trump para promover su imagen de outsider y alejarse del poder establecido ante sus votantes.

La incógnita es si el ex mandatario habría vuelto a la arena de no ser por la caída de popularidad del actual presidente. Los últimos acontecimientos, especialmente la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, han dado alas al magnate para entrar en campaña, nueve meses después de dejar la presidencia.

Y si bien no hay anuncio oficial de las intenciones reales de Trump, lo cierto es que no se veía un ataque frontal contra Biden tan directo, como el que está desplegando en los últimos días. Todo un aviso para una administración de gobierno que no pasa por su mejor momento.