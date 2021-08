Twitter suspende la cuenta de una congresista por comentarios "engañosos" sobre la COVID-19

Greene afirmó el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos (DFA) "no debería aprobar las vacunas contra la COVID-19" y resaltó que las mismas están "fallando" y son ineficaces a la hora de contener la propagación del virus, "al igual que las mascarillas".

"En mi opinión, la FDA no debe aprobar estas vacunas hasta que haya más investigaciones", ha manifestado. "Si Marjorie Taylor Greene se atreve a decir la verdad, Twitter me suspende porque la verdad es ofensiva para los frágiles hipócritas en Twitter. Me niego a ser silenciada sobre estos asuntos vitales y el arma biológica china que supone la COVID-19", ha añadido.